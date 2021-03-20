Люди впритул один до одного: як окупанти роблять щеплення у Криму

Окупаційна влада Криму робить населенню щеплення від коронавірусу російською вакциною "Супутник V". Охочих вакцинуватися виявилося більше ніж розраховували окупанти.

Як окупанти вакцинують людей

У третій поліклініці Сімферополя люди вишикувалися у чергу. Ніяких епідеміологічних норм у ній не дотримуються.

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Схоче окупанти не врахували, що охочих вакцинуватися буде так багато. Вони тримають людей у черзі, де ті перебувають максимально близько один до одного.

На фото, які опублікували в мережі, видно, як кілька десятків людей стоять у вузькому коридорі. Серед них є переважно люди пенсійного віку. На щастя, охочі вакцинуватися перебувають у масках.

Ось так всі кинулися робити вакцинацію. Третя поліклініка Сімферополя явно не готова до цієї кількості охочих отримати вакцину. Пандемічно однак,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про вакцинацію у Криму