Знайшли заміну: після закриття каналів Медведчука люди стали дивитися інше проросійське ЗМІ

Телеканали кума Володимира Путіна Віктора Медведчука припинили мовлення 2 лютого. Однак українці вже знайшли гідну заміну медведчуківським ЗМІ й почали більше дивитися канал "НАШ".

Його частка у перший день після відключення ZIK, NewsOne і "112 Україна" зросла у понад 3,5 раза. Про це свідчать дані агенції Vizeum Ukraine, що є у доступі "Детектор медіа".

Важливо "Правий сектор" пікетує канал "НАШ": виникла бійка – фото, відео

Як змінилися рейтинги телеканалу "НАШ"

Ще 2 лютого , тобто до рішення РНБО, канал "НАШ" мав частку 0,47% за аудиторією старше 18 років.

, тобто до рішення РНБО, канал "НАШ" мав частку за аудиторією старше 18 років. А от вже 3 лютого частка сягнула 1,72%.

Але це ще не все. За даними видання, у великих містах з населенням понад 50 тисяч людей канал вийшов у лідери з часткою 2,65%.

Що відомо про телеканал "НАШ"? Засновником телеканалу "НАШ" є екснардеп Засновником телеканалу "НАШ" є екснардеп Євгеній Мураєв , відомий своєю прокремлівською позицією. Канал неодноразово штрафувала Нацрада з питань телебачення і радіомовлення через численні порушення. Чи не найбільшого галасу наробив антиукраїнський ролик каналу під назвою "Наша (не) залежність" . Відео створює образ негативних наслідків від виборів 1 грудня 1991 року всеукраїнського референдуму. Тоді 90,32% громадян підтримали незалежність України.

Зауважимо, що рейтинги зросли не лише у каналу "НАШ", але й у "Прямого". Його частка зросла з 1,31% до 2,2%. Телеканал "Прямий" пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Цікаво Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий": що про це відомо

Що варто знати про блокування каналів Медведчука

2 лютого РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років.

Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські служби збирали інформацію протягом 8 місяців. За словами Данілова, вже тоді було зрозуміло, що "це не засоби масової інформації, а суто пропагандистська машина Росії".



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу