На сайті Офісу Президента зареєстрували декілька петицій з проханням присвоїти Геннадію Кернесу звання Героя України. Окрім того, люди просять встановити у центрі Харкова пам'ятник Кернесу.

Наразі петицію про присвоєння звання підписали 872 людини. Про це мовиться на сайті Офісу Президента.

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Петицію про встановлення пам'ятника – 942 людини.

Не шкодуючи власних сил і жертвуючи своїм життям, відчуваючи всі складнощі, пов'язані з важким станом здоров'я, і не дивлячись на економічні та політичні потрясіння у країні, він продовжував невпинно творити, розвиваючи місто до останнього дня свого життя,

– зазначає автор петиції.

Водночас на сайті ОП зареєстрували також петицію, у якій люди просять не присвоювати Кернесу звання Героя України. Наразі її підписали вже 236 людей.

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