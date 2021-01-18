Під головуванням Володимира Зеленського 18 січня відбулася селекторна щодо ситуації з коронавірусом. На ній говорили про карантин, зростання захворюваності на COVID-19, порушників локдауну та важливість інформування про процес вакцинації.

Деталі традиційної селекторної наради з питань запобігання COVID-19 під головуванням Володимира Зеленського повідомляє пресслужба Президента України.

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Про що говорили на нараді

Кабінет Міністрів провів порівняння карантинних обмежень в Україні та 18 інших країн за індексом жорсткості, який враховує низку показників.

В Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині – 85,1, у Греції – 84, в Австрії – 78, у Польщі – 71. Україна серед 18 країн посідає 16 місце й має індекс жорсткості 61,5.

За словами Дениса Шмигаля, український карантин виявився найбільш м'яким.

За минулий тиждень провели 182 437 ПЛР-досліджень, за позаминулий – 160 тисяч тестів.

За останній тиждень коронавірус підтвердили у 44 402 людей, за попередній – 41 тисячі. Тобто почалося повільне зростання захворюваності.

Правоохоронці розповіли, що через порушення карантину вони закрили пів тисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 торговельно-розважальних центрів та 40 клубів.

пів тисячі розважальних закладів і ресторанів, понад 60 торговельно-розважальних центрів та 40 клубів. Зеленський наголосив, що уряд має бути готовий до початку вакцинації в усіх питаннях.

Першими мають бути вакциновані медпрацівники, військові, люди літнього віку, оскільки вони – в основній групі ризику,

– зазначив глава держави.

Він додав, що люди повинні знати чітко, коли починається вакцинація, як вона відбуватиметься, і знати, що держава про них піклуватиметься.

"Вакцинація – це виклик для всього світу, і скрізь, у кожній країні уряди зустрічаються з новими викликами", – підсумував Зеленський. Однак наголосив на тому, що насамперед потрібно думати про людей.

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