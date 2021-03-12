Народ готується влаштувати самосуд над вбивцею Марійки, – голова села Щасливе
Односельці загиблої Марійки Борисової з Херсонщини можуть вчинити самосуд над можливими убивцями дівчини. В епіцентрі підозри опинилися відразу декілька людей.
Джерело:"Сьогодні"
Голова села Щасливе Олешківського району Роман Пустовий розповів, що місцеві жителі налаштовані дуже радикально.
Актуально Тіло зниклої Марії Борисової було в мішку: 7-річну дівчинку могли задушити та зґвалтувати
Говорячи про настрої, які зараз в селі, можу сказати, що народ готується влаштувати самосуд над вбивцею дівчинки. Про сім'ю Маші відомо, що іноді там зловживали спиртним, але, як розумієте, подробиці життя кожної родини знати не можу,
– заявив Пустовий.
Думки односельцівМарійки щодо можливих убивць дівчинки розділилися. Зокрема, підозрюють членів сім'ї та інших жителів Щасливого.
Убивство 7-річної Марії Борисової: деталі
- 7 березня 7-річна Марійка Борисова зникла у рідному селі Щасливе на Херсонщині. До пошуків дівчинки залучили військових та авіацію.
- У процесі пошуків дівчинки її рідних перевірили на детекторі брехні. Правоохоронці хотіли перевірити свідчення рідних зниклої Марійки.
- 11 березня тіло дівчинки знайшли у сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь.
- Марійку заховали у білий поліетиленовий мішок та зав'язали стрічкою. У поліції розповіли, що дівчинку могли зґвалтувати.
- Односельці розповіли, що востаннє Марійку бачили на автобусній зупинці у Щасливому. Дівчинка чекала батька, який мав повернутись з роботи з подарунком.
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