Односельці загиблої Марійки Борисової з Херсонщини можуть вчинити самосуд над можливими убивцями дівчини. В епіцентрі підозри опинилися відразу декілька людей.

Голова села Щасливе Олешківського району Роман Пустовий розповів, що місцеві жителі налаштовані дуже радикально.

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Говорячи про настрої, які зараз в селі, можу сказати, що народ готується влаштувати самосуд над вбивцею дівчинки. Про сім'ю Маші відомо, що іноді там зловживали спиртним, але, як розумієте, подробиці життя кожної родини знати не можу,

– заявив Пустовий.

Думки односельцівМарійки щодо можливих убивць дівчинки розділилися. Зокрема, підозрюють членів сім'ї та інших жителів Щасливого.