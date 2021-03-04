Очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника вже безліч разів намагались змістити з посади. Ініціатор нової спроби – "слуга народу" Артем Дмитрук.

Раніше Дмитрук вже відкрито вимагав відставки Ситника. В Раді цього нардепа вважають людиною міністра внустрішніх справ Арсена Авакова.

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До того ж, Дмитрук хотів брати на поруки заступника голови Офіс Президента Олега Татарова, який також атакує НАБУ.

Довідка. Татарова підозрюють у вчиненні корупційного злочину. Екснардеп Максим Микитась заявив, що саме Татаров був посередником у передачі хабаря – мовиться про розкрадання квартир Нацгвардії . Підозрюють, що на них Татаров заробив 81 мільйон гривень. Детальніше – тут .

В понеділок, 1 березня, на тлі візиту до Києва одного з головних дипломатів ЄС, Дмитрук почав вимагати позачергового засідання для відставки голови Ситника. Він же і координував процес.

Саме він отримав у спікера підписні листи. Робити таке під час візиту в Україну президента Європейської Ради – це свідомо руйнувати стосунки України з ЄС,

– вважає голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Збіг чи провокація

Жодних випадковостей в такому збігу у часі не може бути – вважають в опозиційних фракціях. І такі показові дії колег називають провокацією з метою дискредитувати Україну і підставити президента, який особисто гарантував Ситнику незалежність.

До того ж деякі з депутатів почали поширювати меседж, мовляв, відставку Ситника погодили з іноземними партнерами.

До того ж, начебто на його місце планують призначити колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. Втім сам Рябошапка називав таку інформацію елементом провокації й фейком. І запевнив, що йти в НАБУ не планує.

Це абсолютний фейк. Я ні з ким цю тему не розмовляв і не збираюся розмовляти до того часу, поки Артем Ситник залишається на посаді до завершення свої каденції,

– запевнив Рябошапка.

Що каже Кабмін

Напередодні Кабінет міністрів ініціював законопроєкт, який має усунути правову колізію в питанні призначення та звільнення голови НАБУ. Він передбачає, що у разі відсторонення Артема Ситника, його повноваження виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

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Документ вже розкритикували за те, що в ньому фактично прописано звільнення чинного директора НАБУ, а документ ще не погодили із МВФ. Міністр юстиції, який і є одним з головних авторів ініціативи, вважає, що "невизначеність треба виправляти".

"Прямо таке звільнення не прописане, хоча ідея полягає в припиненні повноваження Ситника і передачі повноважень першому заступнику", – пояснив Малюська.

В антикорупційному і правоохоронному комітеті Ради законопроєкт критикують. Кажуть, виникне інша колізія, і НАБУ отримає одразу 2 спірних очільників – не зовсім законно звільненого директора і не зовсім законно призначеного керівником його заступника.

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Станом на сьогодні збір підписів за скликання спецзасідання для звільнення Ситника припинили. Нардепи попереджають: вдасться чи ні, а чергова спроба звільнити очільника НАБУ стане маркером того, має влада намір боротися з корупцією на ділі чи лише на словах.

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