Любі друзі в КСУ: Рябошапка висловився про призначення Кичуна

Верховна Рада 18 лютого призначила Віктора Кичуна новим суддею Конституційного суду. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що це вкотре ілюструє призначення лояльних владі людей на ключові посади.

Тобто, надають посаду довіреним особам, які будуть виконувати інструкції з місця, причетного до їхнього призначення. Відтак через це в Україні надалі знову можуть виникнути конституційні кризи.

До теми Рада призначила нового суддю КСУ: ним став Віктор Кичун

"Процедура призначення любих друзів", – так Руслан Рябошапка оцінив ситуацію з Конституційним судом України.

Він наголосив, що судді КСУ повинні бути незалежними і користуватися максимальною довірою в людей. Втім додав, наразі про це не мовиться, адже всі розуміють, цей суддя буде лояльним до президента.

Це демонстративна зневага до західних партнерів, – Рябошапка

На думку ексгенерального прокурора, поведінка української влади нагадує кремлівську. Адже нещодавно в Росії заявили, що не збираються виконувати рішення Європейського суду з прав людини.

І так само в Україні демонстративно вказали місце послам, представникам найпотужніших країн світу, які просили нашу країну про створення прозорого конкурсу. Це така демонстративна зневага до західних партнерів,

– пояснив Руслан Рябошапка.

І зазначив, що в Україні вирішили спочатку призначити "любих друзів", а потім встановити прозору процедуру вже для наступної влади. Аби вона проводила конкурс за демократичними й прозорими правилами.

На його думку, реакція західних партнерів буде максимально жорсткою. Водночас, можливо, спочатку вона буде непублічною, а відбудеться за закритими дверима.

Що цьому передувало

У Конституційному Суді спочатку було 3 вакантні посади. 2 суддів мав делегувати український парламент. Відтак 18 лютого депутати проголосували за призначення Віктора Кичуна новим суддею КСУ.

Його кандидатуру підтримали 241 народний депутат, проти був 1. Ще 106 утрималися, 30 – не голосували.

Цікаво, що в листопаді 2020 року Рада вже намагалася обрати суддів до КСУ, але голосування тоді провалили. Після цього оголосили новий конкурс.

Водночас у грудні 2020 Венеціанська комісія оприлюднила свої рекомендації щодо Конституційного Суду України. Зокрема, наголошувалося на створенні органу з відбору кандидатів на посаду судді КСУ з міжнародним компонентом. До нього можуть входити міжнародні експерти з прав людини та громадянське суспільство.

Крім цього, Венеціанська комісія рекомендувала призначати нових суддів лише після покращення системи призначень.

Руслан Рябошапка про призначення нового судді КСУ: дивіться відео