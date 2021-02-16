Заповненість ліжко-місць – понад 90%: Ляшко терміново виїхав до Івано-Франківська
Через надзвичайно високий рівень поширення коронавірусу на Прикарпатті туди вирушає головний санлікар Віктор Ляшко. У багатьох населених пунктах області заповненість ліжко-місць – понад 90%.
Джерело:Офіс Президента
Критичну ситуацію із COVID-19 на Івано-Франківщині обговорили на нараді із Володимиром Зеленським. На надзвичайно високий рівень захворюваності в Івано-Франківській області звернув увагу прем'єр Денис Шмигаль.
Важливо Пацієнти лежать в коридорах: у лікарні Франківська критична ситуація, зайняті всі ліжка
В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%,
– зазначив прем'єр Денис Шмигаль.
При цьому в області 9 339 активних хворих, що більше, ніж у Києві.
Негода заважає перенаправляти в інші області
За словами прем'єр-міністра, 16 лютого засідатиме місцева комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Серед виходів зі становища: розгортання додаткових ліжок в області. Щодо транспортування в інші області, які мають вільні ліжка для хворих – наразі через негоду це надто важко.
Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладне,
– сказав Володимир Зеленський.
Ситуація з коронавірусом на Прикарпатті: що відомо
- Від початку пандемії в регіоні зареєстрували 55 854 випадків коронавірусу.
- За минулу добу тут зафіксували 621 випадок – це найбільше серед областей в Україні.
- За весь час пандемії 1 058 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Вилікувалися 45 457 пацієнтів.
- У Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19, станом на 16 лютого зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів.
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