Через надзвичайно високий рівень поширення коронавірусу на Прикарпатті туди вирушає головний санлікар Віктор Ляшко. У багатьох населених пунктах області заповненість ліжко-місць – понад 90%.

Критичну ситуацію із COVID-19 на Івано-Франківщині обговорили на нараді із Володимиром Зеленським. На надзвичайно високий рівень захворюваності в Івано-Франківській області звернув увагу прем'єр Денис Шмигаль.

Важливо Пацієнти лежать в коридорах: у лікарні Франківська критична ситуація, зайняті всі ліжка

В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%,

– зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

При цьому в області 9 339 активних хворих, що більше, ніж у Києві.

Негода заважає перенаправляти в інші області

За словами прем'єр-міністра, 16 лютого засідатиме місцева комісія з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій. Серед виходів зі становища: розгортання додаткових ліжок в області. Щодо транспортування в інші області, які мають вільні ліжка для хворих – наразі через негоду це надто важко.

Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доправлення пацієнтів швидкими в інші області, де є вільні місця, надто ускладне,

– сказав Володимир Зеленський.

Ситуація з коронавірусом на Прикарпатті: що відомо