Головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що під час локдауну отримує численні підтвердження порушень під час роботи закладів на гірськолижних курортах. На Івано-Франківщині можливих порушників перевірятимуть разом з поліцією вже з 15 січня. На черзі – Львіщина.

Багато порушень на гірськолижних курортах

Саме це стало темою для зустрічі Ляшка з заступником міністра економіки Сергієм Глущенком та керівницею Держспоживслужби Владиславою Магалецькою. Про це головний санлікар написав у фейсбуці.

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Як головний державний санітарний лікар отримую численні повідомлення про роботу в період карантинних обмежень ресторанів, барів, розважальних закладів на гірськолижних курортах та в Львівській області. Саме на це і звернув увагу колег на селекторній нараді,

– зазначив Ляшко.

Заклади Івано-Франківщини перевірятимуть вже з 15 січня

У заклади громадського харчування на гірських курортах Івано-Франківщини з перевірками прийдуть вже з 15 січня. Ляшко зазначив, що усі порушення матимуть наслідки.

"Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідеміологічних заходів і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? – зауважив головний санлікар.

Проблема – в конкретних локаціях

Раніше в інтерв'ю Інтерфакс-Україна Ляшко наголосив, що перед оголошенням локдауну у МОЗ прислухались до прохань бізнесу попрацювати до 7 січня. Проте деякі підприємці після цього не бажають дотримуватись обіцяного.



Головний санлікар зазначив, що загалом ситуація в Україні – стабільна і більшість представників бізнесу таки взяли до уваги карантинні правила. Проблема – в конкретних локаціях.

Зверніть увагу! В Україні локдаун триває з 8 до 24 січня. За словами Ляшка, продовжувати його не будуть.



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