На касах деяких українських супермаркетів відмовляються продавати презервативи під час локдауну. Чи справді вони не мають на це права – читайте далі.

Формально такої заборони немає. Скоріш за все, супермаркети просто вирішили перестрахуватися. Таку думку головний санітарний лікар Віктор Ляшко висловив у інтерв'ю LB.ua.

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Він пояснив, що презервативи належать до засобів особистої гігієни та медичних виробів. Тому їх можна продавати під час локдауну, зокрема – і на касах супермаркетів.

Презервативи продаються в аптеках. Покажіть мені цього супергіганта, будь ласка, який три тижні карантину ходить щодня купувати презервативи,

– додав Ляшко.

Крім цього, головний санітарний лікар України зауважив, що аптек в Україні насправді є набагато більше, ніж супермаркетів.

Що відомо про локдаун в Україні:

Жорсткий карантин в Україні триватиме з 8 до 25 січня. Його запровадили, аби зупинити поширення коронавірусу COVID-19 в Україні.

Спочатку очільник МОЗ Максим Степанов припускав, що його можуть продовжити. Проте вже незабаром міністр змінив свою думку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що уряд не має наміру продовжувати локдаун. До кінця лютого країна житиме в умовах адаптивного карантину.

Зауважимо, що Кабінет міністрів оприлюднив перелік товарів, дозволених до продажу на період локдауну, за кілька годин до початку дії обмежень.



Що можна продавати під час локдауну / Інфографіка 24 каналу