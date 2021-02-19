Ляшко підробив лотерейний білет з виграшем у пів мільйона гривень, – НАЗК

Джерело:"Радіо НВ"
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко підробив лотерейний білет, за яким він начебто виграв понад 500 тисяч гривень. У Нацагентстві з питань запобігання корупції наголошують, що колишньому нардепу загрожує покарання за обман.
Про це в інтерв'ю заявив голова НАЗК Олександр Новіков. За його словами перевірка підтвердила, що Ляшко підробив виграшний білет.
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Нам підтвердили, що не було такого виграшного білета. І було кримінальне провадження, він повинен був бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний Суд скасував (цю статтю – 24 канал),
– розповів Новіков.
Він додав: якщо агентство встановить відсутність факту виграшу, це свідчитиме про наявність складу злочину – декларування недостовірної інформації.