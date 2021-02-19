Ляшко підробив лотерейний білет з виграшем у пів мільйона гривень, – НАЗК

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко підробив лотерейний білет, за яким він начебто виграв понад 500 тисяч гривень. У Нацагентстві з питань запобігання корупції наголошують, що колишньому нардепу загрожує покарання за обман.

Про це в інтерв'ю заявив голова НАЗК Олександр Новіков. За його словами перевірка підтвердила, що Ляшко підробив виграшний білет.

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Виграш Ляшка – не справжній

Нам підтвердили, що не було такого виграшного білета. І було кримінальне провадження, він повинен був бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний Суд скасував (цю статтю – 24 канал),

– розповів Новіков.

Він додав: якщо агентство встановить відсутність факту виграшу, це свідчитиме про наявність складу злочину – декларування недостовірної інформації.

Що може загрожувати "радикалу"

покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 85 тисяч гривень);

від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 85 тисяч гривень); громадські роботи терміном від 150 до 240 годин;

терміном від 150 до 240 годин; обмеженням волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж 3 років.

"Виграш" Ляшка у лотерею: коротко