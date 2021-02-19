Ляшко підробив лотерейний білет з виграшем у пів мільйона гривень, – НАЗК
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко підробив лотерейний білет, за яким він начебто виграв понад 500 тисяч гривень. У Нацагентстві з питань запобігання корупції наголошують, що колишньому нардепу загрожує покарання за обман.
Джерело:"Радіо НВ"
Про це в інтерв'ю заявив голова НАЗК Олександр Новіков. За його словами перевірка підтвердила, що Ляшко підробив виграшний білет.
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Виграш Ляшка – не справжній
Нам підтвердили, що не було такого виграшного білета. І було кримінальне провадження, він повинен був бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний Суд скасував (цю статтю – 24 канал),
– розповів Новіков.
Він додав: якщо агентство встановить відсутність факту виграшу, це свідчитиме про наявність складу злочину – декларування недостовірної інформації.
Що може загрожувати "радикалу"
- покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 – 85 тисяч гривень);
- громадські роботи терміном від 150 до 240 годин;
- обмеженням волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю впродовж 3 років.
"Виграш" Ляшка у лотерею: коротко
- У жовтні 2017 року Олег Ляшко задекларував 3 виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283, 153 і 134 тисячі гривень. Відповідні дані він вніс до своєї електронної декларації.
- Політик тоді уточнив, що виграв завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.
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