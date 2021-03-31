Ситуація стабільна: Ляшко назвав області, які не потребують локдауну
Віктор Ляшко заявив, що станом на 31 березня в Україні є області, у яких стабільна ситуація з коронавірусом. Вони не потребують локдауну.
Джерело:Hromadske
Головний санітарний лікар України Ляшко не бачить потреби у загальнонаціональному жорсткому карантині. Деякі області перейшли у режим локдауну набагато раніше. Це допомогло їм стабілізувати ситуацію.
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Сьогодні говорити, що потрібно закривати всю Україну (не можна, – 24 канал). Для Івано-Франківської області запізно, бо вони зробили це раніше. Така сама ситуація в Закарпатській області,
– наголосив Ляшко.
Посадовець також зауважив, що покращення фіксують у Чернівцях та Житомирській області. У цих регіонах також дуже оперативно посилили карантин.
Окрім того, стабілізацію продемонстрував Київ.
Які області не потребують локдауну
- Херсонська область;
- Кіровоградська область;
- Черкаська область.
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