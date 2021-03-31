Віктор Ляшко заявив, що станом на 31 березня в Україні є області, у яких стабільна ситуація з коронавірусом. Вони не потребують локдауну.

Головний санітарний лікар України Ляшко не бачить потреби у загальнонаціональному жорсткому карантині. Деякі області перейшли у режим локдауну набагато раніше. Це допомогло їм стабілізувати ситуацію.

Зауважте Україна отримає понад мільйон вакцин Pfizer до червня, – Ляшко

Сьогодні говорити, що потрібно закривати всю Україну (не можна, – 24 канал). Для Івано-Франківської області запізно, бо вони зробили це раніше. Така сама ситуація в Закарпатській області,

– наголосив Ляшко.

Посадовець також зауважив, що покращення фіксують у Чернівцях та Житомирській області. У цих регіонах також дуже оперативно посилили карантин.

Окрім того, стабілізацію продемонстрував Київ.

Які області не потребують локдауну

Херсонська область;

Кіровоградська область;

Черкаська область.

Зверніть увагу! Від початку пандемії в Україні виявили 1 662 942 інфікованих коронавірусом. Померли – 32 418 заражених.