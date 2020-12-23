2020-й рік запам'ятався і низкою курйозних ситуацій, у які потрапляли українські політики через свої недоречні висловлювання чи кумедні обмовки. Багато з них стали мемами та тижнями обговорювалися користувачами соцмереж.

Дивіться найгучніші політичні ляпи цього року у підбірці сайту 24 каналу.

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Діти низької якості

Депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова під час виступу для Київської школи економіки розповідала про те, що в Україні зловживають соціальними пільгами. За її словами, це людей "розбещує у моральному сенсі". Говорячи про виплати за народження дітей, вона згадує про ситуації, коли батьки планують поповнення у родині передусім заради грошей. У результаті, за її словами, отримуємо "дітей низької якості".

Ми кажемо, що ми – за демографію… Коли народження дитини відбувається не для того, щоб дати дитині освіту, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості, і це призводять до того, що вони теж "сідають" на публічні кошти,

– зазначила Третьякова.

Дивіться відео скандального висловлювання:

"Робоча баба" зі "Слуги народу"

Шквал емоцій у соцмережах викликало відео з зібрання "Слуги народу" у Миколаєві. І зовсім не через політичні питання, які традиційно порушують на подібних зустрічах. Увагу привернув запис розмови очільника партії Олександра Корнієнка з керівником фракції Давидом Арахамією.

Політики, очевидно не усвідомлюючи, що всі їхні слова транслюються, вільно обговорювали колег, відпускаючи при цьому різкі та сексистські жарти. Один із них стосувався депутатки від "Слуги народу" Ірини Аллахвердієвої.

Спочатку Корнієнко висловився про зовнішність колежанки, зауваживши можливі косметичні маніпуляції з губами: "Чуть-чуть тюнінг too much". Далі назвав її "баба робоча взагалі, як корабельна сосна", мовляв, вона може провести сотні зустрічей з виборцями і виграє. "Вишенькою" цього обговорення стала згадка про президента Володимира Зеленського, який, за словами очільника партії, "викурив би всі Iqos", дивлячись на таку жінку.

Відео сексистського обговорення:

"Немиті" діти Донбасу

Ще одна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко під час дискусії про початок нового навчального року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей в ефірі одного з телеканалів, назвала дітей цих регіонів "немитими" та "нечесаними". Йшлося про першокласників, які фактично не бачили життя без бойових дії – вони народилися у 2013-2014 роках.

Це – діти, які народилися і все життя живуть в обстрілах, у війнушках, в підвалах. Десь немиті, десь нечесані. На лінії розмежування,

– зазначила Янченко.

Ведуча програми при цьому зауважила недоречність такої характеристики школярів, після чого народна обраниця вибачилася за це висловлювання та визнала, що воно було занадто емоційним.

Відео з ефіру:

Тищенко і лимони, святкування Чорнобиля та конфуз з голосуванням

Народний депутат партії "Слуга народу" Микола Тищенко впевнено лідирує поміж інших політиків за кількістю курйозних ситуацій, у які потрапляв цього року.

Так, у прямому ефірі одного з телеканалів напередодні річниці Чорнобильської катастрофи Тищенко хотів нагадати людям про цю важливу дату. Однак щось пішло не так.

Користуючись ситуацією, хотів би нагадати, що 26-го буде свято дуже велике, дуже важливе… це трагедія – Чорнобильська катастрофа. І нагадати усім вам, про те, що не забудьте привітати, подякувати, вклонитися усім людям, які багато-багато років тому захистили нас від цієї катастрофи,

– зазначив нардеп і тут же отримав зауваження ведучих про те, що ця трагедія не є святом.

Тищенко назвав річницю Чорнобильської катастрофи "святом": відео

На одному з засідань у Верховній Раді Тищенко не встиг проголосувати за правки до законопроєкту про ринок землі, бо якраз вів пряму трансляцію в Instagram.

У нас новий сьогодні імідж. Ми хочемо, щоб закони були проголосовані. Не буду показувати пальцями… дехто проти, щоб все було за законом. Сьогодні багато журналістів, глядачів… Загалом, робота кипить,

– розповів депутат своїм підписникам.

Однак те, що голосування уже триває, він зрозумів надто пізно – почав гарячково діставати свою картку, але, все ж, проголосувати не встиг.

Микола Тищенко не встиг проголосувати через пряму трансляцію в Instagram: відео

Для допомоги людям, які постраждали внаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві, Микола Тищенко приніс… лимони. Пояснив: для того, щоб зробити з них лимонад. Однак дарунок ніхто не оцінив – у соцмережах опублікували фото залишеної на лавці торбинки з фруктами, тоді як саме намагання таким чином втішити людей, які залишилися без житла, українці назвали щонайменше дивним.

Припускали, що таким чином він хотів "виграти бали" перед виборами мера столиці, у яких нардеп сподівався взяти участь.

Тищенко роздає лимони постраждалим від вибуху: відео

Також Тищенко закликав запросити до Ради священника, аби той окропив усе святою водою і прогнав "дух попередників", та оконфузився, забувши, скільки в Україні народних депутатів: на запитання журналістки спочатку відповів 200, потім 405, зрештою – 425.

Тищенко закликав запросити до Ради священника: відео

Тищенко "забув", скільки у Верховні Раді нардепів: відео

Продайте собаку – оплатіть комуналку

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар запам'ятався кількома скандальними заявами, одна з яких стала мемом та викликала жваве обговорення у соцмережах. Йдеться про його пораду пенсіонерці продати свого собаку, аби сплатити рахунки за газ.



Так, під час ефіру на одному із телеканалів у студію зателефонувала жінка, яка звернулася до депутата та поскаржилася на високу вартість газу й, при цьому, низьку пенсію. Брагар запитав, чи має вона інше майно і чи прописаний ще хтось у її будинку. А згодом зауважив, що жінка може сплатити рахунки, продавши щось. Наприклад, пса.

Якщо (пес, – 24) елітної породи у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити,

– пояснив нардеп.

Пізніше Брагар перепросив за цю тезу і зазначив, що сам має лише кішку.

Брагар порадив пенсіонерці продати пса, щоб оплатити комуналку: відео

"Неповноцінні" діти з COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко з початку пандемії кожного робочого дня проводить онлайн-брифінги, під час яких розповідає про ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби у столиці. І, звісно ж, при цьому не обійшлося без його коронних обмовок.

Одна з них стосувалася хворих на COVID-19 дітей, яких мер назвав "неповноцінними" (очевидно, замість "неповнолітніх").

Серед хворих – двоє неповноцінних дітей. 16-річний хлопець і 17-річна дівчина,

– озвучив Кличко і продовжив говорити далі, так і не зрозумівши помилки.

Кличко помилково назвав хворих дітей "неповноцінними": відео

"Це я вбила Еріку"

Траплялися курйози не тільки через помилки самих політиків, а й працівників медіа, які транслювали їхні промови. Яскравий приклад – субтитри з серіалу, які супроводжували виступ Володимира Зеленського, що стосувався ситуації з поширенням в країні COVID-19, на одному з телеканалів.

Зокрема, під час промови глави держави на екрані з'являлися титри з фразами "Це я вбила Еріку", "Крістіане, принеси драбину", "Надруковано? Чому не від руки?", "Отже, тіло підтягували вже після смерті", "Пробачте мені, будь ласка" тощо.

Відео ляпу під час промови Зеленського:

"На роботу треба ходити, Коля"

Курйозний момент стався і після чергової спроби депутатів прийняти зміни до Бюджетного кодексу. Так, коли парламент не підтримав відповідні зміни, спікер Дмитро Разумков покликав у президію лідерів фракцій і груп.

Згодом до них підійшов нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко та повідомив Разумкову, що двоє депутатів просто не встигли проголосувати. Давид Арахамія відреагував швидше: "Не встигли? На роботу треба, бл**ь, ходити, Коля. Де ти був?"

Дивіться відео розмови:

Поради від Киви (про які ніхто не просив)

Скандальний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива замість того, щоб відповісти на запитання журналістки щодо його відносин із російськими політиками (після публікації його переписки з Володимиром Жириновським) порадив їй народити сина.

Ось гарна, красива дівчина. Бажаю тобі народити сина і повір мені… Я поважаю вашу професію, але ще більше я поважаю вашу стать,

– зазначив Кива.

Кива не відповів на питання журналістки і порадив їй "народити сина": відео

Луцька область та "двопалатна" підтримка США

Без ляпів не обійшлося і на офіційному сайті президента України. Так, пресслужба ОПУ в одному з роликів згадала про Луцьку область, якої не існує (є Волинська). Відео поширили в усіх соцмережах президента, однак згодом видалили.

В Офісі Президента назвали Волинську область Луцькою (на відео – з 20:41):

Крім того, Зеленський похвалився підтримкою Демократичної та Республіканською партій США, однак назвав її "двопалатною" замість двопартійної. Він зазначив, що хоч і нашу країну намагаються втягнути у внутрішні справи США, але "Україна гідно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, двопалатну підтримку США".



Офіс президента поширив цитату на офіційному сайті та у соціальних мережах. Згодом повідомлення видалили і опублікували нові – без помилок.



"Двопалатна" підтримка США у Телеграмі ОП / скріншот

Провальне відео Пальчевського

Бізнесмен, телеведучий та одіозний очільник партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський дещо оконфузився під час оголошення про своє рішення балотуватися на посаду міського голови на місцевих виборах-2020. Так, він помилково розмістив на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, яке переривається його лайкою.

Я відчуваю підтримку, зобов'язаний йти... Да бл*дь, на цій машині взагалі неможливо їздити! Прото це пи*дец… Треба зупинитися де-небудь. Бл*дь. Можна включити кондиціонер? Так що ж таке. А 24 – це не дох*я? І що це, бл*дь?

– обурився Пальчевський.

Згодом ролик він видалив, однак підписники його встигли зафіксувати та розповсюдити.

Пальчевський оконфузився під час оголошення про те, що йде в мери: відео