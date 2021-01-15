На Закарпатті під час сходження на гору Піп Іван Мармароський заблукав 25-річний львів'янин. Рятувальники 2 день поспіль намагаються знайти його.

У Карпатах заблукав чоловік: що відомо

Заблукав турист зі Львові у Рахівському районі під час проходження туристичного маршруту на гору Піп Іван Мармароський. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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До рятувальників повідомлення про заблукалого 25-річного чоловіка надійшло 14 січня, о 13:00.

Тоді ж почали пошуки, однак о 21:20 їх довелося зупинити через несприятливу погоду. У горах почалася сильна заметіль, висота снігового покриву сягнула 1 метра, а видимість становила не більше 5 метрів.

Рятувальники продовжили шукати чоловіка 15 січня, з 06:00. Тепер до пошуків долучилися ще працівники Рахівського гірськового пошуково-рятувального відділення із технікою.

Важливо! Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Через снiгопади та хуртовини на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей прогнозують значну снiголавинну небезпеку. Людей просять наразі утриматися від походів у гори.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу