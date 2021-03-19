Вкотре понад тисячу інфікованих на Львівщині: актуальна ковідна статистика

У лабораторних центрах Львівської області 18 березня провели 3 472 ПЛР-тести. Позитивними виявились 1 140. Це черговий антирекорд захворюваності на Львівщині. Серед усіх інфікованих області був 491 львів’янин.

Від початку пандемії у Львівській області коронавірусом інфікувались 91 240 людей. Із всіх випадків 1 134 виявились летальними.

Слід зауважити Локдаун вводять на території всієї Львівської області

Ситуація в лікарнях

За минулу добу, 18 березня, госпіталізували 75 людей, виписали з лікарні – 35.

У Львівських лікарнях зараз перебувають 702 людини.

З них 61 людина в реанімаційних відділеннях.

До апаратів ШВЛ під'єднано 18 людей.

Ситуація в області

За даними Львівського лабораторного центру, на жаль, від початку пандемії в області зафіксували 2 449 смертей. За останню добу померли 7 людей.

Вилікувалися від коронавірусу в області 74 320 людей, за попередню добу хворобу побороли 294 особи. Станом на ранок 19 березня інфіковані COVID-19 ще 16 920 жителів Львівщини.

Райони з найбільшою захворюваністю за весь період епідемії