Львів закривається на локдаун

З п'ятниці 19 березня у Львові запроваджується посилений карантин. Про це повідомив міський голова.

Посилений карантин у Львові діятиме до 28 березня. Причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується.

Що передбачає посилений карантин

  • Молодша школа переходить на канікули. Старша продовжить навчання в дистанційному режимі.
  • Всі заклади культури – театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.
  • Заклади громадського харчування прпцюватимуть лише "на виніс" та на доставку.
  • В торгових центрах дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам і зоомагазинам.
  • Господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням
  • Всі масові заходи переносяться.
  • Всі салони краси та спортивні зали зможуть працювати лише за попереднім записом.