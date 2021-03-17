Львів закривається на локдаун
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З п'ятниці 19 березня у Львові запроваджується посилений карантин. Про це повідомив міський голова.
Посилений карантин у Львові діятиме до 28 березня. Причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується.
Що передбачає посилений карантин
- Молодша школа переходить на канікули. Старша продовжить навчання в дистанційному режимі.
- Всі заклади культури – театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.
- Заклади громадського харчування прпцюватимуть лише "на виніс" та на доставку.
- В торгових центрах дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам і зоомагазинам.
- Господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням
- Всі масові заходи переносяться.
- Всі салони краси та спортивні зали зможуть працювати лише за попереднім записом.
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