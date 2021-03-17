З п'ятниці 19 березня у Львові запроваджується посилений карантин. Про це повідомив міський голова.

Посилений карантин у Львові діятиме до 28 березня. Причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується. Що передбачає посилений карантин Молодша школа переходить на канікули. Старша продовжить навчання в дистанційному режимі.

Всі заклади культури – театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики.

Заклади громадського харчування прпцюватимуть лише "на виніс" та на доставку.

В торгових центрах дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам і зоомагазинам.

Господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням

Всі масові заходи переносяться.

Всі салони краси та спортивні зали зможуть працювати лише за попереднім записом.