Понад 100 тисяч збитків: у Луцьку затримали серійного квартирного злодія – фото
На гарячому зловмисника у Луцьку затримав небайдужий громадянин. Коли ж його доставили до відділку патрульні, з'ясувалося, що чоловік може бути причетним до ще кількох крадіжок.
Зловмисник цікавився здебільшого грошима та ювелірними виробами. Інші цінні речі він з квартир не виносив. Про це повідомили у поліції Луцька.
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Що відомо про домушника, який попався поліцейським в Луцьку
За даними слідчих, інцидент стався в одному з будинків на вулиці Іващенка.
Місцевий мешканець побачив ймовірного злодія, який намагався проникнути до сусідської квартири. Чоловік затримав зловмисника та викликав копів.
Чоловіка зняли камери відеонагляду в інших будинках, де було скоєно крадіжки / Фото пресслужби поліції Волинської області
Патрульні оглянули затриманого та знайшли у нього відмичку, ліхтарики та записну книжку.
На місці події працювали слідчі. Вони встановили, що затриманий – 37-річний мешканець Одеської області.
У нього вже були проблеми з законом.
Дві крадіжки в одному будинку
Правоохоронці перевірили підозрюваного на ймовірну причетність до інших злочинів та з'ясували, що незадовго до затримання цей чоловік міг скоїти дві квартирні крадіжки в одній з багатоповерхівок.
За даними слідчих, зловмисник завдав потерпілим збитків на 100 тисяч гривень.
Йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням у житло. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.
Чоловіка затримав випадковий свідок його злочину / Фото пресслужби поліції Волинської області
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