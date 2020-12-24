На гарячому зловмисника у Луцьку затримав небайдужий громадянин. Коли ж його доставили до відділку патрульні, з'ясувалося, що чоловік може бути причетним до ще кількох крадіжок.

Зловмисник цікавився здебільшого грошима та ювелірними виробами. Інші цінні речі він з квартир не виносив. Про це повідомили у поліції Луцька.

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Затримали серійного злодія на гарячому, після виклику на лінію "102".

Що відомо про домушника, який попався поліцейським в Луцьку

За даними слідчих, інцидент стався в одному з будинків на вулиці Іващенка.

Місцевий мешканець побачив ймовірного злодія, який намагався проникнути до сусідської квартири. Чоловік затримав зловмисника та викликав копів.



Чоловіка зняли камери відеонагляду в інших будинках, де було скоєно крадіжки / Фото пресслужби поліції Волинської області

Патрульні оглянули затриманого та знайшли у нього відмичку, ліхтарики та записну книжку.

На місці події працювали слідчі. Вони встановили, що затриманий – 37-річний мешканець Одеської області.

У нього вже були проблеми з законом.

Дві крадіжки в одному будинку

Правоохоронці перевірили підозрюваного на ймовірну причетність до інших злочинів та з'ясували, що незадовго до затримання цей чоловік міг скоїти дві квартирні крадіжки в одній з багатоповерхівок.

За даними слідчих, зловмисник завдав потерпілим збитків на 100 тисяч гривень.

Йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні крадіжки, поєднаної з проникненням у житло. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує від 3 до 6 років ув'язнення.



Чоловіка затримав випадковий свідок його злочину / Фото пресслужби поліції Волинської області