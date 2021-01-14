У Луцьку на Теремнівських ставках місцеві жителі прийшли на допомогу родині лебедів, яка потрапила у крижану пастку. Для порятунку птахів викликали рятувальників.

Тварин було п’ятеро, у одної до криги примерзло крило. Про це повідомляє Суспільне Волинь.

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Очевидець Анатолій Ліпша розповів, що лебеді перебували посередині ставу. До них було важко дістатися без спецспорядження, саме тому чоловік звернувся по допомогу до надзвичайників.



У Луцьку лебеді примезли до води / Фото Суспільне Волинь

За словами начальника рятувального відділення Андрія Левчука, заблокований птах злякався водолазів і сам вийшов з води, врятувавшись з пастки.



У Луьку водолази рятували лебедів / Фото Суспільне Волинь