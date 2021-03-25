У Луцьку тролейбус врізався у стовп: відео

Джерело:телеграм-канал "Лучани"
У Луцьку 25 березня тролейбус під час руху в'їхав у стовп. Це трапилося біля торгового центру "Адреналін", який розташовується на вулиці Карбишева. Чи є постраждалі – поки невідомо.
Про цю подію повідомили в мережі та опублікували відповідне відео. ДТП трапилась приблизно о 9 годині ранку.
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В мережі повідомляють, що тролейбус в'їхав у стовп неподалік торгового центру. Однак невідомо, де саме. "Адреналін" розташовується на перетині вулиць Наливайка та Карбишева.Зверніть увагу! У Дніпрі на Михайлівському проспекті 24 березня задимівся тролейбус. У ньому загорілася пічка в кабіні водія. Його погасили вогнегасником.