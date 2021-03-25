У Луцьку тролейбус врізався у стовп: відео

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Джерело:

телеграм-канал "Лучани"

У Луцьку 25 березня тролейбус під час руху в'їхав у стовп. Це трапилося біля торгового центру "Адреналін", який розташовується на вулиці Карбишева. Чи є постраждалі – поки невідомо.

Про цю подію повідомили в мережі та опублікували відповідне відео. ДТП трапилась приблизно о 9 годині ранку.

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Детальніше про аварію

  • З якою швидкістю їхав тролейбус, не повідомляють.
  • У транспорті розбилося лобове скло та передня частина корпусу.
  • Згодом на цьому місці працювали комунальники. Вони причепили машинуна буксир і відвезли в депо.

Місце аварії після приїзду комунальників: відео телеграм-каналу "Лучани"

В мережі повідомляють, що тролейбус в'їхав у стовп неподалік торгового центру. Однак невідомо, де саме. "Адреналін" розташовується на перетині вулиць Наливайка та Карбишева.


Місце розташування торгового центру "Адреналін" / Карта Google
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