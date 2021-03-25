У Луцьку 25 березня тролейбус під час руху в'їхав у стовп. Це трапилося біля торгового центру "Адреналін", який розташовується на вулиці Карбишева. Чи є постраждалі – поки невідомо.

Про цю подію повідомили в мережі та опублікували відповідне відео. ДТП трапилась приблизно о 9 годині ранку. До теми Колесо могло "зажувати" взуття: у Луцьку маршрутка курсувала з пробитим дном – відео Детальніше про аварію З якою швидкістю їхав тролейбус, не повідомляють.

У транспорті розбилося лобове скло та передня частина корпусу.

Згодом на цьому місці працювали комунальники. Вони причепили машинуна буксир і відвезли в депо. Місце аварії після приїзду комунальників: відео телеграм-каналу "Лучани" В мережі повідомляють, що тролейбус в'їхав у стовп неподалік торгового центру. Однак невідомо, де саме. "Адреналін" розташовується на перетині вулиць Наливайка та Карбишева.

Місце розташування торгового центру "Адреналін" / Карта Google Зверніть увагу! У Дніпрі на Михайлівському проспекті 24 березня задимівся тролейбус. У ньому загорілася пічка в кабіні водія. Його погасили вогнегасником.