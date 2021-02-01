Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив чоловіка, який у 2016 році ошукав покупця "Епіцентру" на 22 тисячі гривень.

Джерело: "Волинь 24"

Під час розгляду справи в суді злочинець зізнався у скоєному порушенні закону. Потерпілий не висував жодних вимог про матеріальну чи моральну компенсацію.

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Ошуканий шахраєм чоловік не вимагав засудити зловмисника до суворого покарання.

Видавав себе за працівника "Епіцентру"

Згідно з даними слідства, 6 січня 2016 зловмисник під час телефонної розмови розповів постраждалому, що може продати йому побутову техніку значно дешевше, аніж її можна придбати.

3 дні потому шахрай зустрівся з мешканцем міста у гіпермаркеті та пояснив йому, що працює в "Епіцентрі" продавцем.

Пообіцявши продати 3 телевізори та холодильник, злочинець забрав у чоловіка 22 тисячі гривень та втік.

Ошуканий мешканець Луцька, коли зрозумів, що став жертвою шахрая, звернувся до поліцейських, які встановили особу зловмисника та затримали його.

Як з'ясували правоохоронці, злочин скоїв чоловік, який раніше вже був судимий 13 разів. За скоєне його засудили до 1,5 років позбавлення волі, але замінили покарання умовним терміном ув'язнення.