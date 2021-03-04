Одна з маршруток у Луцьку курсувала в аварійному стані – біля вхідних дверей було пробите дно. Інцидент трапився 4 березня, ситуацію вже намагаються владнати.

Мешканці міста у соцмережі стверджують, що їм страшно їздити у такому громадському транспорті. Вони називають це екстримом.

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"Екстремальний маршрут №9. За адреналін варто і по 10 гривень платити", – написав Віктор Романів у дописі до відео.

У коментарях до допису реагують по-різному. Деякі містяни жартують, а деякі – обурені, адже вважають це загрозою для їхнього життя. Також у коментарях зазначили, що у маршрутці доводилося ретельно оберігати ноги, адже їх могло просто "зажувати" колесо.

Перевізник прокоментував інцидент

Джерело: "Суспільне"

Варто зазначити, що маршрут – приватний. Перевізник Микола Макарчук вже прокоментував інцидент. За його словами, маршрутка вже не курсує містом, адже її намагаються полагодити.

Водночас в управлінні транспорту Луцької міської ради запевнили, що у ситуації винен водій. Знаючи про пошкодження, той повинен був з'їхати з рейсу.