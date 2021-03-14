У Луцьку у квартирі вибухнула бойова граната: є загиблий

У Луцьку внаслідок вибуху бойової гранати загинув 41-річний чоловік. За інформацією ЗМІ, раніше він був учасником бойових дій на Донбасі.

Трагедія сталась 14 березня на проспекті Грушевського. Вибух прогримів на кухні однієї з квартир.

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Троє людей, що також були у квартирі, не постраждали

Місцевий мешканець, ймовірно, загинув через необережне поводження з гранатою Ф-1. До поліції повідомлення про вибух надійшло близько третьої ночі. На місці правоохоронці знайшли частини саме цього боєприпасу.

Загиблий у квартирі перебував не сам, проте троє інших осіб не постраждали. Поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань – за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі правоохоронці проводять розслідування смертельного інциденту.

Вибух гранати у Дрогобичі забрав 3 життя

Місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що загиблий був ветераном АТО.

Зазначимо, що 20 лютого вибух гранати забрав життя одразу трьох людей у Дрогобичі. Біля одного з під'їздів у чоловіка в руках вибухнув боєприпас. Він та його товариш загинули на місці. Жінка, що була поруч з ними, померла згодом у лікарні.

10 березня схожа трагедія сталась і в Бердянську. Через вибух гранати у багатоповерхівці загинули 2 чоловіків, жінка – у вкрай важкому стані.