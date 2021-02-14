На День Святого Валентина у Луцькому зоопарку вирішили підняти настрій відвідувачам. Для тих, хто святкує сьогодні іменини, вхід до звіринця безкоштовний, а для парочок діє спеціальна акція.

Так, закохані пари можуть купити один квиток на двох. Умова: довести свої почуття поцілунком.

До слова Впишіть свою половинку в декларацію: НАЗК радить романтичний подарунок на Валентина

Для Валентинів та Валентин цього дня в звіринці діятиме право безоплатного відвідування. Тим же, хто ані Валентин чи Валентина, ані закоханий, до зоопарку все одно радять завітати. Адже, раптом свою половинку вдасться знайти саме тут?

Якщо вашу сіру буденність ще не осяяло сонце щирого й безмежного кохання, теж не сидіть вдома. Бо прийшовши у місце найкращого відпочинку на природі у межах міста, ви маєте шанс саме тут знайти ту єдину особливу людину. Не прогавте шансу,

– зазначили в зоопарку.

Ще справжня любов, пише Луцький зоопарк, – це підопічні. Бо милуватися ними можна годинами, сповнюючи себе радістю та спокоєм.