Луцького терориста Максима Кривоша на прізвисько "Плохой" психіатрична експертиза визнала осудним. Кривош влітку 2020 року в центрі Луцька захопив автобус із людьми та майже 10 годин утримував там 13 заручників.

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За неофіційною інформацією, Кривош зараз перебуває в Луцькому СІЗО. Про це повідомляє "Перший канал соціальних новин".

До речі Ймовірний спільник луцького терориста Дмитро Михайленко вніс заставу і вийшов з-під варти

Наразі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним,

– зазначають журналісти.

Що цьому передувало

У листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи Кривоша.

Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки в луцького терориста.

23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити чоловіка у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.

29 грудня суд продовжив Кривошу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 лютого 2021 року.

Додамо, що досудовим розслідуванням справи луцького терориста займаються слідчі органи управління СБУ у Волинській області.

Що таке осудність? Це психічний стан людини, за якого вона під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керувати ними. За розгорнутим визначенням, це кримінально-правова категорія, яка характеризує психічний стан особи під час вчинення злочину, за якого в неї повністю збережено здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

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Коротко про захоплення заручників у Луцьку