Луцького терориста Кривоша визнали осудним, – ЗМІ
Луцького терориста Максима Кривоша на прізвисько "Плохой" психіатрична експертиза визнала осудним. Кривош влітку 2020 року в центрі Луцька захопив автобус із людьми та майже 10 годин утримував там 13 заручників.
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За неофіційною інформацією, Кривош зараз перебуває в Луцькому СІЗО. Про це повідомляє "Перший канал соціальних новин".
До речі Ймовірний спільник луцького терориста Дмитро Михайленко вніс заставу і вийшов з-під варти
Наразі експертизу завершили. Максима Кривоша визнали осудним,
– зазначають журналісти.
Що цьому передувало
- У листопаді суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи Кривоша.
- Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки в луцького терориста.
- 23 листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити чоловіка у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих.
- 29 грудня суд продовжив Кривошу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 лютого 2021 року.
Додамо, що досудовим розслідуванням справи луцького терориста займаються слідчі органи управління СБУ у Волинській області.
Що таке осудність?Це психічний стан людини, за якого вона під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керувати ними. За розгорнутим визначенням, це кримінально-правова категорія, яка характеризує психічний стан особи під час вчинення злочину, за якого в неї повністю збережено здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
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Коротко про захоплення заручників у Луцьку
- Інцидент трапився 21 липня. Кривош сам зателефонував до поліцію й заявив, що має з собою вибухівку та автомат.
- Терорист вимагав, аби ключові українські політики й олігархи виклали у своїх соціальних мережах зізнання про те, що вони – "терористи в законі". А президент Зеленський мав записати відео з рекомендацією подивитися фільм "Земляни".
- Післдя того, як президент виконав умову терориста, Кривош відпустив перших трьох заручників – пенсіонерку, вагітну жінку й неповнолітнього хлопця.
- Приблизно о 22:00 терорист здався поліції, а всіх людей звільнили. На щастя, ніхто не постраждав.
- Кривошу інкримінують тероризм, захоплення заручників, замах на життя правоохоронця та незаконне поводження зі зброєю.
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