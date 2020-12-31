У підсумковому випуску "Резонанс" за 31 грудня – вранці 21 липня в центрі Луцька 44-річний Кривош захопив автобус із 13 пасажирами. Він заявив, що автобус замінований, а сам він має зброю та вибухівку. Його триматимуть під вартою до 2 лютого 2021 року. В ніч з 21 на 22 травня на Житомирщині п'яний орендар ставка, який також професійно займався мисливством, розстріляв 7 відпочивальників.

Також у підсумковому випуску "Резонанс" на 24 каналі:

Двоє дітей загинули у Хмельницькому через отруєння газом. На жаль, 4-річний хлопчик помер вдома, 9-річний – через 2 дні у лікарні.

30 жовтня 2020 року смертельна ДТП трапилася на Майдані у Києві. Водій Land Rover в'їхав у пішоходів. Авто протаранило щонайменше 4 інших машини та зупинилося. У результаті аварії на місці загинули 2 жінки. Ще кілька людей отримали травми.

У десятиповерховому житловому будинку у Києві на розі вулиць Крушельницької і проспекту Петра Григоренка стався вибух. Постраждали 40 сімей. Вибуховою хвилею були зруйновані будівельні конструкції квартир на кількох поверхах. Демонтаж шостого під'їзду триває і донині.

Трагедія сталася і ввечері 25 вересня під Чугуєвом. Під час тренувальних польотів впав військовий літак Ан-26. Загинули 26 людей – військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба. Вижив тільки 1 курсант. Нещодавно суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним.

Не менш жахливою була авіатроща з літаком МАУ рейсу Тегеран – Київ 8 січня. Внаслідок трагедії загинули всі 176 людей, які знаходилися на борту, у тому числі 11 українців. На 4 день після цього Іран офіційно визнав – літак збили військові, які сплутали його з ворожою ціллю.