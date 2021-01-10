Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною, незважаючи на те, що Київ не визнав результати президентських виборів в Білорусі. Він погодився, що політичні відносини між країнами практично заморожені.

Він зазначив, що "недружні заяви українських офіційних осіб щодо Мінська пояснюються важким становищем, в якому перебуває Україна". Про це він заявив в інтерв'ю на одному з російських пропагандистських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Лукашенко зазначив, що на відповідному етапі між країнами "немає ніяких контактів, крім посольств". Окрім того, він заявив, що "не тримає зла на Володимира Зеленського" і готовий відновити з ним контакти.

Однак самопроголошений президент Білорусі вважає, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона.

За його словами, у випадку зустрічі з Зеленським він відповів би на питання президента України: "Я б відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язалася", – сказав Олександр Лукашенко.

Відносини України та Білорусі: коротко