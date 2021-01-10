"Не тримає зла": Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною
Олександр Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною, незважаючи на те, що Київ не визнав результати президентських виборів в Білорусі. Він погодився, що політичні відносини між країнами практично заморожені.
Він зазначив, що "недружні заяви українських офіційних осіб щодо Мінська пояснюються важким становищем, в якому перебуває Україна". Про це він заявив в інтерв'ю на одному з російських пропагандистських телеканалів, повідомляє 24 канал.
До теми Дуже поганий пацієнт: син Лукашенка розповів, як разом з батьком хворів на COVID-19
Лукашенко зазначив, що на відповідному етапі між країнами "немає ніяких контактів, крім посольств". Окрім того, він заявив, що "не тримає зла на Володимира Зеленського" і готовий відновити з ним контакти.
Однак самопроголошений президент Білорусі вважає, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона.
За його словами, у випадку зустрічі з Зеленським він відповів би на питання президента України: "Я б відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язалася", – сказав Олександр Лукашенко.
Відносини України та Білорусі: коротко
- У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести. Громадяни вимагають відставки самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.
- Від початку протестів Україна регулярно закликала білоруську владу не вдаватися до насилля щодо мирних протестувальників.
- Крім того, Верховна Рада схвалила постанову, якою не визнала результати виборів, а Олександра Лукашенка – обраним президентом Білорусі. Такої ж позиції дотримується увесь цивілізований світ.
- 20 листопада 2020 року Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Санкції були запроваджені через фальсифікацію виборів і порушення прав людини,
Поділитися новиною