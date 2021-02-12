Лукашенко заговорив про відставку: яку небезпечну гру затіяв диктатор

Спостерігаючи за протестами в Росії, багато хто перестав звертати увагу на боротьбу з режимом Лукашенка в Білорусі. І даремно. Вона отримала новий виток, який може вплинути і на Росію.

Джерело: "Теории заговора" на 24 каналі

Накануне канцлер Германии представила план солидарности с белорусами, а Лукашенко вдруг озвучил условия при которых он готов уйти в отставку. Что это – приближение победы над режимом, или очередная уловка усатого диктатора? Действительно ли режим Лукашенко настолько ослаб, что он готов уйти, и как события в Беларуси повлияют на протестное движение в России – об этом читайте далее.

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Лукашенко провел Всенародное собрание

Итак, 11 и 12 февраля в Минске Лукашенко провел "политическое шоу" на 2,5 тысячи человек под названием "Всебелорусское народное собрание". К слову, не первое. Такие собрания беларуский режим проводит каждые 5 лет. На них Лукашенко совещается, якобы с представителями народа, а на самом деле его ближайшими соратниками, о том как Беларуси жить следующие 5 лет.

Все это преподносится как проявление демократии – но в самой извращенной форме, ведь больше эта сходка напоминает съезд КПСС, чем диалог с народом. К тому же никакой юридической силы результаты этих сходок не имеют. Да и сам формат вообще не закреплен в конституции или каком-либо законе.



Выступление Лукашенко во время Всенародного собрания / Фото "РИА Новости"

Но Лукашенко нравится играть в такой политический театр, потому в нем он всячески пытается убедить, в первую очередь себя, что он легитимный президент и слышит народ. Но в реальности всё, что он может предложить — это оторванные от реальности планы-пятилетки, суды и лагеря для несогласных. Что он в красках демонстрирует последние полгода.

На нынешнем собрании предполагалось обсудить поправки к новой конституции, о которых Лукашенко впервые заговорил еще в сентябре 2020 года, после очной встречи с Владимиром Путиным. К слову, это уже будет третья конституция за последние 30 лет.

Вторыми по значимости стали выступления соратников Лукашенко, клеймящих оппозицию. Те назвали протестующих фашистами, сравнили нынешние события в Беларуси с развалом Советского Союза, а подытожил всю эту тираду ненависти сам диктатор. Он назвал протест против себя же "мятежом по принципу блицкрига".

В целом, скучное зрелище, так называемого, народного собрания разрядило неожиданное заявления Александра Лукашенко. Он вдруг заявил, что прекрасно понимает, что "весь сыр-бор" из-за него, но он по правде чуть ли не святой, ведь не имеет богатств, а всего себя посвятил Беларуси.

А дальше огласил условия, при которых он готов покинуть пост президента.

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Лукашенко заявил, что уйдет если в стране будет мир, порядок, протестные действия прекратятся, а свое мнение белорусы будут высказывать в рамках закона. Того самого, который Лукашенко за многие годы подстроил под себя любимого.

Вторым же условием диктатор назвал гарантии не преследования его сторонников, если к власти придут оппоненты.

Накануне Меркель представила план поддержки беларусского протеста

И все это Лукашенко заявил после того, как канцлер Германии Ангела Меркель представила план действий для поддержки белорусского протеста под названием "Гражданское общество Беларуси". Он предусматривает:

предоставление политического убежища оппозиции Беларуси;

помощь белорусам, пострадавшим от действий силовиков;

поддержку независимых белорусских СМИ.

В частности, МИД Германии уже заложил 21 миллион евро на помощь пострадавшим, белорусам упростят визовый режим с Германией, а также будут принимать их на бесплатное лечение. Последствия пыток будут документировать.

Позже Германия, совместно с Францией, Нидерландами и Норвегией планирует создать организацию, которая будет передавать все факты нарушения прав человека в Беларуси в международные суды, вплоть до Гааги. И там будут добиваться наказания для всех причастных к насилию белорусских чиновников и силовиков. Кроме того, Меркель пообещала и дальше прессовать режим Лукашенко санкциями.

Но та же Меркель добавила – это не разрешит сам конфликт Лукашенко с народом, не приведет к свержению диктатора. Ведь такие вопросы не должны решаться извне. И, похоже, Лукашенко этот меседж понял, а потому затеял новую опасную игру.

И вот здесь самое время вернуться к выступлению Лукашенко на Всебелорусском народном собрании 11 февраля и его сказках о новой Конституции.

► Во-первых, в своем выступлении, Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течении этого года и, возможно, уже в 2022 его вынесут на референдум. Хотя ранее, он же заявлял, что голосование произойдет в 2021. Как бы там ни было, а по словам диктатора, придется сильно перекроить ветви власти и сузить полномочия президента.

► Во-вторых, Лукашенко действительно может покинуть пост президента, но из белорусской политики он не уйдет. В одном из предыдущих блогов о Конституционной реформе в Беларуси я подробно изложил как диктатор Лукашенко планирует сохранить свою власть. Сейчас же напомню коротко.

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Я не зря ранее вспомнил КПСС. По задумке Лукашенко, в Беларуси должна возродиться советская система управления.

В новой конституции Лукашенко хочет закрепить такую себе надстройку в виде Всебелорусского народного собрания. Именно оно будет определять внутреннюю и внешнюю политику страны. Для управления такой надстройкой нужен президиум, аналог Политбюро ЦК КПСС, а возглавить его должен не кто иной, как Александр Лукашенко.

В таком случае, полномочия президента можно сильно ограничить и передать их кому-то другому. А сам Лукашенко стал бы верховным правителем Беларуси.

Очевидно, что белорусы на такое уже не купятся, да и не нужно. Посыл Лукашенко адресует вовсе не своему народу, а своему коллеге Владимиру Путину. В Кремле с самого начала протестов в Беларуси требовали от Лукашенко проведения конституционной реформы, правда немного в другом виде. Там настаивают на превращении Беларуси в парламентскую республику, для чего уже сегодня готовят свои политпроекты в соседней стране.

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Но Лукашенко затягивает весь процесс принятия новой конституции в попытке как-то договорится с Путиным где-то посередине, мол, он готов на компромисс.

И у Путина, смотря на то, что творится в самой России, похоже, готовы идти на диалог. Ведь деваться некуда – падет Лукашенко, падет и Путин. А потому двум диктаторам нужно как-то держаться вместе.



Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи / Фото ТАСС

Лукашенко снова полетит на встречу с Путиным

Кстати, на нынешнем, так называемом, Народном собрании, Лукашенко не зря снова заискивал перед Кремлем, называя Запад лютым врагом, а Россию – единственным другом и товарищем. Ведь уже в конце февраля он снова летит в Сочи на встречу с Путиным.

На ней Лукашенко будет выпрашивать у Путина новый кредит в 3 миллиарда долларов. Оба диктатора попытаются прикрыть это тем, что деньги, якобы пойдут на достройку Белорусской АЭС, против запуска которой уже выступил Евросоюз.

Что известно о строительстве БелАЭС? БелАЭС открыли в начале ноября. Это первая в Беларуси атомная электростанция, которая состоит она из 2 реакторов общей мощностью 2400 МВт.



Полный запуск станции запланирован на 2022 год. Латвия, Литва и Эстония были категорически против запуска реактора из-за проблем безопасности АЭС. 9 ноября на БелАЭС произошла авария – взорвались трансформаторы напряжения. Поэтому выработку электроэнергии здесь прекратили из-за необходимости замены определенного оборудования.

Но очевидно, что эти деньги пойдут совсем не атомную электростанцию, а на поддержание лояльности белорусских чиновников к режиму Лукашенко. А это удовольствие не дешевое.

Накануне бывший министр культуры Беларуси, а ныне член Координационного совета оппозиции Павел Латушко рассказал, что каждый чиновник режима получает дополнительную зарплату в конверте за лояльность к Лукашенко. Причем деньги в конверте не в белорусских рублях, а в ненавистных евро. Рядовые чиновники, со слов Латушко, получают по 600 евро в месяц, а вот лояльность высоких чинов оценивается в тысячи.

И даже не сомневайтесь, Путин эти деньги даст. Ведь протест в России – это продолжение протеста в Беларуси. Россияне еще раз увидели, что против царя можно выходить, и что никакие репрессии не способны сломить протест. Путин же увидел, что протест можно душить грубой силой бесконечно долго, а лояльность окружения можно купить несмотря на санкции Запада.

И как только режим Лукашенко рухнет, по инерции рухнет и режим Путина. Именно поэтому оба диктатора будут держаться вместе до конца. И любые заявления Лукашенко о том, что он готов уйти – это блеф, это всего лишь очередная попытка отсрочить политическую кончину.

Поэтому смею предположить, что и белоруссов, и россиян ждет долгая и изнурительная борьба за право жить в демократических странах.