Лукашенко втрачає підтримку білоруських сил безпеки, – ЗМІ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поступово втрачає підтримку своїх сил безпеки. Таку думку озвучив директор аналітичного центру ISANS Влад Кобець та експерт Девід Крамер. Вони наголошують, що наразі у Білорусі існує серйозний відтік правоохоронних органів.
Дослідники у своїй статті "У силах безпеки Лукашенко з'являються тріщини" навели докази того, як швидко сили безпеки Лукашенка йдуть у відставку. Про це повідомляє видання Foreign policy.
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Влад Кобець та Девід Крамер пояснюють, що після нібито перемоги Лукашенка на президентських виборах у Білорусі спалахнули протести. Тож самопроголошений у своїй боротьбі проти протестувальників спирався на 2 фактори:
- підтримку Росії;
- захист потужних білоруських служб безпеки.
І, якщо Кремль поки не готовий відмовитись від Лукашенка, то сили безпеки Білорусі вже "дають задню".
Ті, хто виконує накази Лукашенко, стоять перед суворим вибором: дотримуватися дискредитованого лідера, який скоює порушення прав людини проти власного народу, і бути його співучасниками, або вчинити правильно, і долучитися до своїх співгромадян, вирішивши, що достатньо 26 жахливих років за Лукашенка,
– мовиться у матеріалі.
За інформацією дослідників, відтік кадрів з Міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших правоохоронних органів розпочався під час президентської виборчої кампанії й триває донині.
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Масові звільнення сил безпеки Лукашенка
Як мовиться у матеріалі, звільнення почалися за тижні й місяці до президентських виборів. Адже вже тоді Лукашенко з їх допомогою ліквідовував опозиціонерів. Тож не дивно, що деякі співробітники МВС не з'явилися на роботу в день виборів.
На кінець серпня приблизно 300 силовиків подали заяви на звільнення. Станом на 1 листопада штат працівників Головного управління внутрішніх справ у Мінську скоротився приблизно на 18%. А от Центральний районний відділ внутрішніх справ у Мінську втратив 29% персоналу.
Дослідники наголосили, що це може бути доказом того, що дні влади Лукашенка можуть бути перелічені.
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