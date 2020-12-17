Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поступово втрачає підтримку своїх сил безпеки. Таку думку озвучив директор аналітичного центру ISANS Влад Кобець та експерт Девід Крамер. Вони наголошують, що наразі у Білорусі існує серйозний відтік правоохоронних органів.

Дослідники у своїй статті "У силах безпеки Лукашенко з'являються тріщини" навели докази того, як швидко сили безпеки Лукашенка йдуть у відставку. Про це повідомляє видання Foreign policy.

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Влад Кобець та Девід Крамер пояснюють, що після нібито перемоги Лукашенка на президентських виборах у Білорусі спалахнули протести. Тож самопроголошений у своїй боротьбі проти протестувальників спирався на 2 фактори:

підтримку Росії;

захист потужних білоруських служб безпеки.

І, якщо Кремль поки не готовий відмовитись від Лукашенка, то сили безпеки Білорусі вже "дають задню".

Ті, хто виконує накази Лукашенко, стоять перед суворим вибором: дотримуватися дискредитованого лідера, який скоює порушення прав людини проти власного народу, і бути його співучасниками, або вчинити правильно, і долучитися до своїх співгромадян, вирішивши, що достатньо 26 жахливих років за Лукашенка,

– мовиться у матеріалі.

За інформацією дослідників, відтік кадрів з Міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших правоохоронних органів розпочався під час президентської виборчої кампанії й триває донині.

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Масові звільнення сил безпеки Лукашенка

Як мовиться у матеріалі, звільнення почалися за тижні й місяці до президентських виборів. Адже вже тоді Лукашенко з їх допомогою ліквідовував опозиціонерів. Тож не дивно, що деякі співробітники МВС не з'явилися на роботу в день виборів.

На кінець серпня приблизно 300 силовиків подали заяви на звільнення. Станом на 1 листопада штат працівників Головного управління внутрішніх справ у Мінську скоротився приблизно на 18%. А от Центральний районний відділ внутрішніх справ у Мінську втратив 29% персоналу.

Дослідники наголосили, що це може бути доказом того, що дні влади Лукашенка можуть бути перелічені.

Зверніть увагу! За інформацією білоруських правозахисних організацій, станом на кінець листопада силовики затримали вже понад 30 тисяч людей.