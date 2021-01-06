Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента Росії Володимира Путіна своїм другом. Натомість з президентом України Володимиром Зеленським він не в таких стосунках.

Лукашенко показав телефон, з якого телефонує Путіну. Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи".

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"Так, я його (Путіна – 24 канал) вважаю своїм другом", – запевнив Лукашенко.

Водночас про Зеленського він відповів не так впевнено та радісно.

Я зла не тримаю на Володю Зеленського, але з коліна я б з ним не вітався,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Стосунки Лукашенка з Зеленським: головне