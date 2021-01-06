Путін – друг, а з Зеленським з коліна б не вітався, – Лукашенко зробив чергову заяву
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента Росії Володимира Путіна своїм другом. Натомість з президентом України Володимиром Зеленським він не в таких стосунках.
Лукашенко показав телефон, з якого телефонує Путіну. Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи".
Цікаво Лукашенко заявив, що їх з Путіним "загнали в одну команду"
"Так, я його (Путіна – 24 канал) вважаю своїм другом", – запевнив Лукашенко.
Водночас про Зеленського він відповів не так впевнено та радісно.
Я зла не тримаю на Володю Зеленського, але з коліна я б з ним не вітався,
– заявив самопроголошений президент Білорусі.
Стосунки Лукашенка з Зеленським: головне
- Після початку протестів у Білорусі Зеленський закликав державу не використовувати насилля щодо активістів.
- Згодом він сказав, що повторні чесні вибори президента у Білорусі – найкращий вихід з кризи, яка склалась.
- Через такі заяви Лукашенко розкритикував Зеленського. Це значно погіршило відносини між країнами.
- На поради президента України щодо розв'язання проблеми Лукашенко відповів: "Чия б корова мукала, а Зеленського – мовчала".
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