Досить потужний вибух пролунав 6 січня у квартирі 59 в 11 будинку у кварталі 50 років Жовтня, де мешкає "голова народної міліції" російського квазіутворення "ЛНР" Ян Лещенко. 40-річний колаборант отримав серйозні поранення.

Замах на ватажка терористів пов'язаний з розбірками між кланами росіян, повідомляє 24 канал із посиланням на власні джерела. Лещенко співпрацював з представниками ГРУ, які раніше стояли за поваленням Ігоря Плотницького, та курував постачання контрабандного спирту та цигарок до "ЛНР".

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Така діяльність приносила справжнім власникам цього бізнесу мільйони рублів. Але з вересня 2020 у Москві почався розподіл ринку контрабанди алкоголю на окуповану частину Луганщини.

Що відомо про замах на Яна Лещенка



Вибух у квартирі Яна Лещенка був доволі потужним / Фото 0642.ua

Колишній поплічник Плотницького, як тільки пробився до відповідальної "посади", став одноосібно керувати ввіреними йому потоками контрабанди. Сподіваючись, що замінити його росіянам в такому випадку буде більш важко, "полковник" намагався не тільки збагачуватись, але й мати відповідні гарантії власної безпеки.

Втім, як тільки ГРУшники почали конкурувати між собою, ватажка терористів одразу ж вирішили вбити – для швидкого переділу ринку.

6 грудня о 00:30 Лещенко приїхав додому від коханки. Його жінка на цей час вже спала.

Близько 1:00 йому зателефонували з російського номера. Дзвінок тривав кілька хвилин.

Говорячи телефоном, бойовик пішов на кухню, де й трапився вибух.

Російські пропагандисти стверджують, що інцидент стався через витік газу. Але на місці події знайшли сліди вибухової речовини.

Вибухова хвиля серйозно пошкодила стіни будинку, але внаслідок зсуву панелі не впали.

Чекають на нові замахи

Наразі Лещенко перебуває в реанімації хірургічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні. Його цілодобово охороняють віддані йому підлеглі, які очікують, що росіяни намагатимуться довести справу до кінця.

Але, судячи з того, що повернутися на роботу бойовик найближчим часом навряд чи зможе, нападати на нього вдруге немає сенсу.