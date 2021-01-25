Бойовики в Луганську підпалили власний військовий склад: фото, відео

Поблизу окупованого Луганська, в районі села Розкішне, 24 січня 2021 року вибухнув та згорів склад паливно-мастильних матеріалів проросійських бойовиків. Там зберігалося майже 100 тонн автомобільних масел і аерозольні балони.

Джерело: "Відомості Донбасу"

Окупанти стверджують, що причиною масштабної пожежі, яка практично паралізувала все місто, стало необережне поводження з вогнем.

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Через декілька годин після загоряння очевидці повідомили про те, що вогонь вдалось загасити. Проте, згодом пожежа спалахнула з новою силою.



У Луганську вибухнув склад бойовиків / Фото з телеграм-каналу "Останній блокпост"

У мережі припустили, що бойовики навмисно вчинили підпал для того, щоб "замести" сліди після масового розкрадання матеріалів на складі.

За даними української розвідки, минулого тижня на окуповану територію Донецька і Луганська Росія перекинула залізницею близько 22 тисяч тонн палива.