На Луганщині знайшли схрон проросійських бойовиків: вибухівка та снаряди
На виїзді з Сєвєродонецька СБУшники знайшли схрон зброї – вибухівку та артилерійські снаряди. Зброя була захована у лісосмузі ще у 2014 році проросійськими бойовиками.
Скористатися запасами їм не вдалося – місто було звільнене від окупації українським військом. У схроні, зокрема, було понад 4 тисяч набоїв. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Що ще знайшли у схроні
- 13 тротилових шашок
- 12 артилерійських снарядів різного калібру
- 6 гранатометних пострілів ПГ-9
- ВОГ-25
За попередньою інформацією, схованку із засобами ураження заклали у 2014 році бойовики незаконних збройних формувань, повідомляють в СБУ.
Що робитимуть зі знахідкою не повідомляється – ймовірно зброю залишать для Збройних Сил України.
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