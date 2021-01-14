На виїзді з Сєвєродонецька СБУшники знайшли схрон зброї – вибухівку та артилерійські снаряди. Зброя була захована у лісосмузі ще у 2014 році проросійськими бойовиками.

Скористатися запасами їм не вдалося – місто було звільнене від окупації українським військом. У схроні, зокрема, було понад 4 тисяч набоїв. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що ще знайшли у схроні

13 тротилових шашок

12 артилерійських снарядів різного калібру

6 гранатометних пострілів ПГ-9

ВОГ-25

За попередньою інформацією, схованку із засобами ураження заклали у 2014 році бойовики незаконних збройних формувань, повідомляють в СБУ.

Що робитимуть зі знахідкою не повідомляється – ймовірно зброю залишать для Збройних Сил України.