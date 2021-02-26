На Луганщині знайшли схованку диверсантів: там цілий арсенал зброї і вибухівки з Росії

12:16

СБУ виявила у Лисичанську великий арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки. У схроні бойовиків знайшли навіть протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" та реактивний піхотний вогнемет, які виготовляє Росія.