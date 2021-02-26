На Луганщині знайшли схованку диверсантів: там цілий арсенал зброї і вибухівки з Росії

Джерело:Пресслужба СБУ
СБУ виявила у Лисичанську великий арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки. У схроні бойовиків знайшли навіть протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" та реактивний піхотний вогнемет, які виготовляє Росія.
За оперативним даними, тайник залишили учасники диверсійної групи бойовиків, що причетна до підривів у 2014 році об’єктів інфраструктури у Донецькій та Луганській областях.
Важливо СБУ проведе експертизу "плівок Медведчука – Суркова", – Баканов
Ховали арсенал на території покинутої захисної споруди колишнього заводу у Лисичанську
Що ховали диверсанти:
Вилучене зі схрону диверсантів
Гранати, які знайшли силовики
Усю зброю направили на експертизу. Наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.