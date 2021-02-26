СБУ виявила у Лисичанську великий арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки. У схроні бойовиків знайшли навіть протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" та реактивний піхотний вогнемет, які виготовляє Росія.

За оперативним даними, тайник залишили учасники диверсійної групи бойовиків, що причетна до підривів у 2014 році об’єктів інфраструктури у Донецькій та Луганській областях. Важливо СБУ проведе експертизу "плівок Медведчука – Суркова", – Баканов Ховали арсенал на території покинутої захисної споруди колишнього заводу у Лисичанську Що ховали диверсанти: 5 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 і РПГ-26,

понад 100 гранатометних пострілів,

24 артилерійські снаряди,

майже 8 кілограмів тротилу,

понад кілограм пластиду,

10 бойових гранат різних модифікацій,

2 мінометні міни,

протипіхотну міну,

кумулятивний заряд,

6 капселів-детонаторів,

2 димові шашки,

17 запалів різних модифікацій,

понад 8 тисяч набоїв різних калібрів.

Вилучене зі схрону диверсантів

Гранати, які знайшли силовики Усю зброю направили на експертизу. Наразі вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.