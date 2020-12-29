Інцидент трапився 26 грудня в одній з військових частин, яка дислокується на Луганщині. Під час конфлікту військовий двічі вистрілив у свого товариша.

Внаслідок цього інший боєць отримав наскрізні вогнепальні поранення живота та правої гомілки. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.

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26 грудня у військову прокуратуру надійшло повідомлення про вогнепальне поранення солдата. У ньому зазначили, що інцидент трапився "внаслідок порушення правил поводження зі зброєю".

Однак прокурори встановили, що солдат отримав поранення з інших причин, а саме – сварки зі своїм товаришем-військовим. Прокуратура того ж дня затримала стрілка.

Що відомо про подальшу долю стрілка

Військовому вже повідомили про підозру. Йому інкримінують статтю про закінчений замах на умисне вбивство.

28 грудня за клопотанням військової прокуратури слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.



Стрілку обрали запобіжний захід / Фото Військової прокуратури