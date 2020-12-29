На Луганщині військовий під час конфлікту розстріляв свого товариша
Інцидент трапився 26 грудня в одній з військових частин, яка дислокується на Луганщині. Під час конфлікту військовий двічі вистрілив у свого товариша.
Внаслідок цього інший боєць отримав наскрізні вогнепальні поранення живота та правої гомілки. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Об'єднаних сил.
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26 грудня у військову прокуратуру надійшло повідомлення про вогнепальне поранення солдата. У ньому зазначили, що інцидент трапився "внаслідок порушення правил поводження зі зброєю".
Однак прокурори встановили, що солдат отримав поранення з інших причин, а саме – сварки зі своїм товаришем-військовим. Прокуратура того ж дня затримала стрілка.
Що відомо про подальшу долю стрілка
- Військовому вже повідомили про підозру. Йому інкримінують статтю про закінчений замах на умисне вбивство.
- 28 грудня за клопотанням військової прокуратури слідчий суддя обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
Стрілку обрали запобіжний захід / Фото Військової прокуратури
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