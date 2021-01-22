Районний суд Луганської області засудив двох організаторів незаконного "референдуму" на Луганщині, який відбувся у 2014 році, до 5 років позбавлення волі. Також їм на рік призначили іспитовий строк.

Злочинців затримали наприкінці 2020 року оперативники Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

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Прикордонники виявили двох осіб, які у 2014 році долучилися до організації та проведення так званого "референдуму" щодо відокремлення Луганської області від України.

Під час подальшого кримінального провадження було підтверджено їхню участь в антидержавницькій злочинній діяльності,

– мовиться у повідомленні Держприкордонслужби.

Поліція провела досудове розслідування, за результатами якого їх було визнано винними у скоєнні злочину за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Прихильники "псевдодержави"отримали покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим терміном в 1 рік.

У Державній прикордонній службі зауважили, що продовжують викривати осіб, які брали активну участь у заходах зі зміни територіальної цілісності України на користь російської окупаційної влади.

Що відомо про так званий "референдум" на Донбасі