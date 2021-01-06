Снайпери з військової частини, яка виконує завдання в зоні ООС, 5 січня тренувалися на полігоні у Луганській області. Керівники навчання запевнили, що кожен з українських бійців навіть на 1200 метрів вражає грудну мішень.

Українські снайпери тренуються задля вдосконалення майстерності

На навчальному полігоні в Луганській області 5 січня тренувалися українські снайпери – військовослужбовці окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка виконує завдання у зоні Операції Об'єднаних сил. Про це розповіла пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

До слова В Україні з'являться нові бази та плавучий причал для дивізіону патрульних катерів

Керували стрільбами досвідчені інструктори. Перед снайперами ставили такі завдання:

Вдосконалити майстерність у непомітному наближенні до цілі.

Розвинути вправність в облаштуванні позиції.

Правильно та влучно здійснити постріл – з урахуванням вітру й інших атмосферних явищ.

Тренування снайперів ЗСУ: дивіться яскраві фото

Усі бійці впоралися з поставленими завданнями

Снайпери ЗСУ добре знають, що тільки постійна практика забезпечує досягнення мети. Саме тому українські бійці:

Виконують бойові стрільби кілька разів на місяць – і вдень, і вночі (з тепловізійними прицілами).

Працюють парами на дистанціях від 700 до 1200 метрів.

І навіть на 1200 метрів кожен із бійців впевнено вражає грудну мішень.

За підсумками навчань усі військовослужбовці впоралися з завданнями та показали високий рівень бойового вишколу.

Радимо прочитати Було б простіше, якби військовим дали команду "вперед": Хомчак про перемир'я на Донбасі