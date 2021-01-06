На Луганщині відбулися тренування українських снайперів: яскраві фото
Снайпери з військової частини, яка виконує завдання в зоні ООС, 5 січня тренувалися на полігоні у Луганській області. Керівники навчання запевнили, що кожен з українських бійців навіть на 1200 метрів вражає грудну мішень.
Українські снайпери тренуються задля вдосконалення майстерності
На навчальному полігоні в Луганській області 5 січня тренувалися українські снайпери – військовослужбовці окремої механізованої бригади Збройних сил України, яка виконує завдання у зоні Операції Об'єднаних сил. Про це розповіла пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Керували стрільбами досвідчені інструктори. Перед снайперами ставили такі завдання:
- Вдосконалити майстерність у непомітному наближенні до цілі.
- Розвинути вправність в облаштуванні позиції.
- Правильно та влучно здійснити постріл – з урахуванням вітру й інших атмосферних явищ.
Тренування снайперів ЗСУ: дивіться яскраві фото
Усі бійці впоралися з поставленими завданнями
Снайпери ЗСУ добре знають, що тільки постійна практика забезпечує досягнення мети. Саме тому українські бійці:
- Виконують бойові стрільби кілька разів на місяць – і вдень, і вночі (з тепловізійними прицілами).
- Працюють парами на дистанціях від 700 до 1200 метрів.
- І навіть на 1200 метрів кожен із бійців впевнено вражає грудну мішень.
За підсумками навчань усі військовослужбовці впоралися з завданнями та показали високий рівень бойового вишколу.
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