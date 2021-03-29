Служба безпеки України на Луганщині 29 березня виявила два схрони зі зброєю. Їх створили учасники незаконних збройних формувань. Правоохоронці розслідують цю справу.

Оперативники вважають, що схованки з боєприпасами облаштували ще у 2014 році. Ймовірно, вони намагалися зберегти резерв, коли чинили супротив силам антитерористичної операції.

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Де облаштували схованки

У селі Тернове на Старобільщині бойовики облаштували схованку під землею, неподалік лісу. В ній вони сховали 15 бойових одиниць далекобійної артилерії. Кожен із них містив 16 кілограмів гексогену – вибухової речовини підвищеної потужності.



Правоохоронці викрили сховок зброї / Фото СБУ

Інший сховок змайстрували у колишньому бліндажі в селищі Плотина Щастинського району.

Там правоохоронці вилучили:

понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;

два підривники;

3 гранати Ф-1;

гранату ВОГ-17;

понад 400 набоїв для великокаліберного кулемету КПВТ.



На Луганщині виявили сховок зі зброєю / Фото СБУ

Працівники СБУ намагаються встановити причетних до формування цих сховків. Якщо їх знайдуть, то притягнуть до відповідальності.

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Боєприпаси деактивували спільно з піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.



На Луганщині виявили сховок зі зброєю / Фото СБУ