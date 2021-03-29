На Луганщині СБУ викрила 2 схованки з боєприпасами: бойовики облаштували її у 2014 році – фото
Служба безпеки України на Луганщині 29 березня виявила два схрони зі зброєю. Їх створили учасники незаконних збройних формувань. Правоохоронці розслідують цю справу.
Джерело:СБУ
Оперативники вважають, що схованки з боєприпасами облаштували ще у 2014 році. Ймовірно, вони намагалися зберегти резерв, коли чинили супротив силам антитерористичної операції.
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Де облаштували схованки
У селі Тернове на Старобільщині бойовики облаштували схованку під землею, неподалік лісу. В ній вони сховали 15 бойових одиниць далекобійної артилерії. Кожен із них містив 16 кілограмів гексогену – вибухової речовини підвищеної потужності.
Правоохоронці викрили сховок зброї / Фото СБУ
Інший сховок змайстрували у колишньому бліндажі в селищі Плотина Щастинського району.
Там правоохоронці вилучили:
- понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів;
- два підривники;
- 3 гранати Ф-1;
- гранату ВОГ-17;
- понад 400 набоїв для великокаліберного кулемету КПВТ.
На Луганщині виявили сховок зі зброєю / Фото СБУ
Працівники СБУ намагаються встановити причетних до формування цих сховків. Якщо їх знайдуть, то притягнуть до відповідальності.
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На Луганщині виявили сховок зі зброєю / Фото СБУ
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