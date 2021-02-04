На Луганщині повідомили про підозру "голові" окупованого районного суду

Прокуратура Луганської області повідомила про підозру у посяганні на територіальну цілісність України "голові" одного із районних судів Луганська, що контролюється окупаційною адміністрацією Росії. Водночас його оголосили у загальнодержавний розшук.
Джерело: Прокуратура Луганської області
У жовтні 2015 року всупереч законодавству та Конституції України – підозрюваний очолив районний суд "ЛНР". Він почав здійснювати так зване правосуддя від її імені.
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У пресслужбі прокуратури зазначили, що ухвалені суддею райсуду незаконні рішення суперечать українському законодавству та порушують права громадян України.
З метою підтримки окупаційного режиму та функціонування псевдореспубліки він бере участь в діяльності окупаційної "судової гілки влади",
– додали у повідомленні.
За інформацією прокуратури Луганщини – підозрюваний продовжує здійснювати суддівську діяльність, усвідомлюючи протиправність своїх дій.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту.Зверніть увагу! На сайті прокуратури Луганської області зазначили, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку.