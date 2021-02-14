На Луганщині вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям: фотодоказ

У Лисичанську, що в Луганській області, вандали осквернили пам'ятник Героям-добровольцям. Місцева поліція розшукує зловмисників, причетних до цього.

До поліцейських повідомлення про вандалізм у Лисичанську надійшло 13 лютого, о 22:40.

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Зловмисники пошкодили пам'ятник загиблим добровольцям

Поліцію проінформували, що невідомі пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям, який розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева.

Поліція шукає вандалів

За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження. Співробітники поліції разом з працівниками Служби безпеки України проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників.

Співробітники поліції разом з працівниками Служби безпеки України проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників. Поліцейські звертаються до небайдужих та просять надати інформацію про причетних до скоєння злочину.

Що відомо про пам'ятник Героям добровольцям? У Лисичанську його урочисто відкрили 14 жовтня 2020 року. Гроші на виготовлення монументу за закликом активістів у фейсбуці зібрали всього за декілька днів.



У Лисичанську осквернили пам'ятник Героям-добровольцям / Фото Нацполіції