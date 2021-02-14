На Луганщині вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям: фотодоказ

Джерело:Нацполіція
У Лисичанську, що в Луганській області, вандали осквернили пам'ятник Героям-добровольцям. Місцева поліція розшукує зловмисників, причетних до цього.
До поліцейських повідомлення про вандалізм у Лисичанську надійшло 13 лютого, о 22:40.
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Поліцію проінформували, що невідомі пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям, який розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева.
У Лисичанську осквернили пам'ятник Героям-добровольцям / Фото Нацполіції