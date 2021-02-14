На Луганщині вандали пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям: фотодоказ
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У Лисичанську, що в Луганській області, вандали осквернили пам'ятник Героям-добровольцям. Місцева поліція розшукує зловмисників, причетних до цього.
Джерело:Нацполіція
До поліцейських повідомлення про вандалізм у Лисичанську надійшло 13 лютого, о 22:40.
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Зловмисники пошкодили пам'ятник загиблим добровольцям
Поліцію проінформували, що невідомі пошкодили пам'ятник Героям-добровольцям, який розташований на перехресті вулиць Червона та Жовтнева.
Поліція шукає вандалів
- За даним фактом вже відкрили кримінальне провадження. Співробітники поліції разом з працівниками Служби безпеки України проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення осіб зловмисників.
- Поліцейські звертаються до небайдужих та просять надати інформацію про причетних до скоєння злочину.
Що відомо про пам'ятник Героям добровольцям?У Лисичанську його урочисто відкрили 14 жовтня 2020 року. Гроші на виготовлення монументу за закликом активістів у фейсбуці зібрали всього за декілька днів.
У Лисичанську осквернили пам'ятник Героям-добровольцям / Фото Нацполіції
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