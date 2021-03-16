На Луганщині попрощалися з воїном, якого смертельно поранили окупанти

Джерело:фейсбук Кремінської РДА
У Кремінній, що на Луганщині, попрощались із загиблим на Донбасі бійцем Дмитром Бухтіяровим. Військовий 12 березня отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.
Церемонія прощання відбулась 16 березня у Кремінському будинку культури.
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Окрім членів родини, провести Дмитра Бухтіярова в останню путь прийшли його побратими з 81-ї бригади Збройних сил України, до складу якої входить 122-й батальйон, де служив воїн.
На прощанні були також друзі та знайомі Дмитра, жителі громади, представники обласної й місцевої влади, волонтери.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай подякував батькам та дружині загиблого за сина, чоловіка, а також вручив їм Знак пошани "Захиснику Луганщини".
Поховали бійця у селі Стара Краснянка Кремінської міської ради, де наразі проживають його батьки.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу