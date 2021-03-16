На Луганщині попрощалися з воїном, якого смертельно поранили окупанти
У Кремінній, що на Луганщині, попрощались із загиблим на Донбасі бійцем Дмитром Бухтіяровим. Військовий 12 березня отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.
Джерело:фейсбук Кремінської РДА
Церемонія прощання відбулась 16 березня у Кремінському будинку культури.
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На Луганщині попрощалися зі загиблим воїном
Окрім членів родини, провести Дмитра Бухтіярова в останню путь прийшли його побратими з 81-ї бригади Збройних сил України, до складу якої входить 122-й батальйон, де служив воїн.
На прощанні були також друзі та знайомі Дмитра, жителі громади, представники обласної й місцевої влади, волонтери.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай подякував батькам та дружині загиблого за сина, чоловіка, а також вручив їм Знак пошани "Захиснику Луганщини".
Поховали бійця у селі Стара Краснянка Кремінської міської ради, де наразі проживають його батьки.
Що відомо про Дмитра Бухтіярова
- Він народився у Донецькій області, однак більшу частину життя прожив на Кремінщині.
- Навчався у Кремінській середній школі №3, мав дві вищі освіти.
- Службу по контракту у ЗСУ проходив з 2015 року, спершу у 25-й окремій Дніпропетровській повітрянодесантній бригаді.
Загострення на Донбасі: основне
- Останнім часом на Донбасі фіксують більше обстрілів, бойовики щодня прицільно атакують позиції військових Об'єднаних сил.
- З липня 2020 року на окупованих територіях діє перемир'я, однак Україна продовжує втрачати своїх захисників. Від початку 2021 року на Сході вже загинули щонайменше 19 військовослужбовців ЗСУ.
- Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запевняє, що ситуація на окупованих територіях не є критичною і її повністю контролюють українські військові.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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