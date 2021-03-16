У Кремінній, що на Луганщині, попрощались із загиблим на Донбасі бійцем Дмитром Бухтіяровим. Військовий 12 березня отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

Церемонія прощання відбулась 16 березня у Кремінському будинку культури.

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На Луганщині попрощалися зі загиблим воїном

Окрім членів родини, провести Дмитра Бухтіярова в останню путь прийшли його побратими з 81-ї бригади Збройних сил України, до складу якої входить 122-й батальйон, де служив воїн.

На прощанні були також друзі та знайомі Дмитра, жителі громади, представники обласної й місцевої влади, волонтери.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай подякував батькам та дружині загиблого за сина, чоловіка, а також вручив їм Знак пошани "Захиснику Луганщини".

Поховали бійця у селі Стара Краснянка Кремінської міської ради, де наразі проживають його батьки.

Що відомо про Дмитра Бухтіярова

Він народився у Донецькій області, однак більшу частину життя прожив на Кремінщині.

Навчався у Кремінській середній школі №3, мав дві вищі освіти.

Службу по контракту у ЗСУ проходив з 2015 року, спершу у 25-й окремій Дніпропетровській повітрянодесантній бригаді.

Загострення на Донбасі: основне

Останнім часом на Донбасі фіксують більше обстрілів, бойовики щодня прицільно атакують позиції військових Об'єднаних сил.

З липня 2020 року на окупованих територіях діє перемир'я, однак Україна продовжує втрачати своїх захисників. Від початку 2021 року на Сході вже загинули щонайменше 19 військовослужбовців ЗСУ.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запевняє, що ситуація на окупованих територіях не є критичною і її повністю контролюють українські військові.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу