На Луганщині поблизу школи виявили схрон з боєприпасами: фото

Військові Національної гвардії та представники Служби безпеки України 28 березня виявили схрон з боєприпасами. Відповідну знахідку зафіксували на території школи на Луганщині.

Схрон вдалося знайти під час перевірки оперативної інформації. На місце події викликали слідчо-оперативно групу.

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Деталі щодо виявленого схрону

Співробітники СБУ та військовослужбовці Нацгвардії виявили небезпечну знахідку на території однієї із шкіл населеного пункту Привілля. Серед знайденого:

набої калібру 7,62;

гранатометні постріли ВОГ 25.



Схрон знайшли в населеному пункті Привілля / Фото пресслужби Нацгвардії

"Знахідка могла слугувати бойовикам інструментом для організації диверсій на підконтрольних уряду України територіях", – мовиться у повідомленні.



Знахідку передали ДСНС для знищення / Фото пресслужби Нацгвардії

Згідно з інформацією пресслужби Національної гвардії, небезпечну знахідку передали для знищення представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.