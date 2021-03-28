На Луганщині поблизу школи виявили схрон з боєприпасами: фото
Військові Національної гвардії та представники Служби безпеки України 28 березня виявили схрон з боєприпасами. Відповідну знахідку зафіксували на території школи на Луганщині.
Джерело:Пресслужба Національної гвардії
Схрон вдалося знайти під час перевірки оперативної інформації. На місце події викликали слідчо-оперативно групу.
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Деталі щодо виявленого схрону
Співробітники СБУ та військовослужбовці Нацгвардії виявили небезпечну знахідку на території однієї із шкіл населеного пункту Привілля. Серед знайденого:
- набої калібру 7,62;
- гранатометні постріли ВОГ 25.
Схрон знайшли в населеному пункті Привілля / Фото пресслужби Нацгвардії
"Знахідка могла слугувати бойовикам інструментом для організації диверсій на підконтрольних уряду України територіях", – мовиться у повідомленні.
Знахідку передали ДСНС для знищення / Фото пресслужби Нацгвардії
Згідно з інформацією пресслужби Національної гвардії, небезпечну знахідку передали для знищення представникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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