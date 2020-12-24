Правоохоронці знають хто викрадав людей у Лисичанську й змушував їх рити окопи під час окупації міста проросійськими терористичними силами. Наразі злочинців оголошено у розшук.

Йдеться про 2014 рік, коли місто не перебувало під контролем Української держави. 4 сепаратистів організували викрадення місцевих мешканців – людей перетворювали фактично у рабів. Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

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Сепарів звинувачують не тільки у викраденні людей, а й в участі у незаконних військових формуваннях на території України, незаконному поводженні зі зброєю та ведені агресивної війни – порушення законів та звичаїв війни.

Людям погрожували зброєю й змушували працювати

Учасники організованої злочинної групи, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, під приводом порушення громадянами так званого "комендантського часу", перебування їх у нетверезому стані та з інших причин, погрожуючи застосуванням автоматичної вогнепальної зброї та фізичним насильством, упродовж квітня-липня 2014 року викрали та незаконно позбавили волі п’ятьох мешканців на той час окупованого міста Лисичанська.

Приміто, що викрадення організував мешканець Лисичанська – насилля застосовував до своїх земляків.

Громадян примушували копати окопи та траншеї, будувати фортифікаційні споруди, складати захисні барикади у напрямку міста Гірське, вирішуючи таким чином стратегічні та тактичні завдання окупаційного війська.

Діяльність злочинної групи була зупинена наприкінці липня 2014 року після звільнення міста підрозділами Збройних Сил України від незаконних збройних формувань.