Справу кваліфікували як теракт: на Луганщині чоловік підірвався на гранаті

На Луганщині 21 березня місцевий мешканець підірвався на вибуховому пристрої. Чоловіка з травмами відвезли у лікарню.

Деталі трагедії

Подія трапилася у селі Оріхове-Донецьке Новоайдарського району. Цей населений пункт межує з окупованою територією.

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Троє місцевих мешканців виносили дошки із сараю та вантажили їх у лафет для подальшого транспортування. Коли вони підняли одну з дощок, то у сараї стався вибух.

Це домоволодіння розташоване на околиці населеного пункту. Воно не жиле та нічим не огороджене. Крім того, перебуває у безпосередній близькості до лінії розмежування.



На Луганщині чоловік підірвався на гранаті

Що відомо про постраждалого

Внаслідок вибуху ушкодження отримав 42-річний чоловік. Його відвезли у лікарню з діагнозом мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки.

На місце події приїхали поліцейські та вибухотехніки. Вони вилучили металеві уламки (ймовірно від гранати Ф-1) та підривач. Їх спрямують на експертизу.

Зауважимо, за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт. Наразі правоохоронці проводять досудове слідство.



Осколки гранати відправлять на експертизу